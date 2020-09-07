Глава Центризбиркома России Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования на другой месяц и совместить его со школьными каникулами. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 7 сентября.

По ее словам, это было бы оптимальным решением в случае многодневных выборов, как в этом году. «Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы», — сказала Памфилова.

Глава Центризбиркома отметила, что на предстоящих в сентябре выборах проблема нахождения школьников на избирательных участках «точечно решена», но в будущем надо приходить к системному решению. В то же время она признала, что на серьезном уровне перенос единого дня голосования пока не обсуждается.

2 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что в сентябре учащиеся, в чьих школах будут располагаться избирательные участки, будут заниматься на улице или уйдут на каникулы.

С 11 по 13 сентября включительно в 18 регионах России выберут губернаторов, также запланированы 11 кампаний по выборам в региональные парламенты и городские думы в 22 столицах субъектов.