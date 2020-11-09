Стало известно о заражении туристки коронавирусом через подносы с едой

В Таиланде туристка заразилась коронавирусом в карантинном отеле через подносы с едой. Об этом стало известно газете The Phuket News.

Как сообщили изданию в Департаменте по контролю за заболеваниями (DDC), в конце сентября 57-летняя француженка прилетела в Бангкок, имея при себе отрицательный результат теста на COVID-19.

Там путешественница была помещена в карантинный отель, а спустя две недели прошла тестирование еще дважды и вернулась в свой дом на Самуи. Через три дня у женщины поднялась температура, и врачи выявили у нее коронавирус.

Лабораторные тесты, проведенные сотрудниками эпидемиологического бюро DDC, показали, что найденный у женщины штамм вируса соответствует штамму, ранее выявленному у других туристов, проживавших в соседней комнате карантинного отеля.

Поскольку постояльцы не контактировали между собой и носили маски, а в системе вентиляции не было обнаружено следов инфекции, специалисты сделали выводы, что заражение произошло именно через подносы, которые персонал выставлял перед комнатами гостей.

Ранее вернувшаяся из Сочи россиянка рассказала о заражении коронавирусом в аэропорту. По словам женщины, на самом курорте она находилась на самоизоляции, а в самолете использовала маску и антисептик и мыла руки с мылом.