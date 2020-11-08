Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 50 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на 19:45 по московскому времени превысило 50 миллионов, следует из данных Университета Джона Хопкинса, их приводит ТАСС.

По всем странам насчитывается 50 052 204 инфицированных. Скончались 1 253 110 человек с подтвержденным заболеванием, выздоровели свыше 32,8 миллиона.

Ранее, утром 8 ноября, портал Worldometers писал, что в мире заразились 50 263 885 человек, но, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число заражений тогда только приближалось к отметке в 50 миллионов и составляло 49 822 322.