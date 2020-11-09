Роспотребнадзор призвал усилить ограничения в пяти регионах из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре призвали усилить ограничения в пяти регионах, где ситуация с коронавирусом сложная. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова. Ее слова передает РИА Новости.

Среди регионов с наиболее тяжелой ситуацией она отметила Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Пензенскую область и Сахалин. По словам Поповой, те регионы, где не применяются административные санкции и не введен запрет на проведения зрелищных, развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, сохраняют высокие показатели заболевания коронавирусом.

Помимо вышеперечисленных регионов, глава Роспотребнадзора назвала Магаданскую, Архангельскую, Ульяновскую и Костромскую области. Она также отметила, что при явных показаниях к усилению мер контроля в ряде регионов, этого не происходит.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что чаще всего люди заражаются коронавирусом в транспорте. Самые рискованные места — те, где не удается соблюдать социальную дистанцию.