Степанакерт оказался под угрозой взятия азербайджанскими войсками

Вооруженные силы Азербайджана находятся на подступах к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерту. Об этом на своей странице в Facebook заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

«Если мы хотим, чтобы Шуши снова был нашим, а Арцах сохранился, нам необходимо использовать все свои возможности для организации надежной обороны в Степанакерте и на других направлениях фронта. Это настоящая и надежная гарантия успеха», — написал он.

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Ранее 9 ноября стало известно о продолжающихся тяжелых боях за город Шуши, расположенный в 11 километрах от Степанакерта. По сведениям Министерства обороны Азербайджана, армянские военные попали в окружение во время столкновений.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль Шуши. Он добавил, что азербайджанцы пойдут до конца, если Армения не примет его условия по выводу войск из Нагорного Карабаха.

Территориальный конфликт резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.