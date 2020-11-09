Азербайджан показал кадры «освобожденного» города Шуши

Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры «освобожденного» города Шуши в Нагорном Карабахе. Ролик доступен на YouTube-канале ведомства.

На видео показаны въезд в город, пустые улицы и исторические сооружения. Также можно увидеть, что на административном здании, перед которым стоят солдаты, водружен флаг Азербайджана.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны взяли под свой контроль Шуши. Он добавил, что азербайджанцы пойдут до конца, если Армения не примет его условия по выводу войск из Нагорного Карабаха.

Территориальный конфликт резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.