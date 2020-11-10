Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео

Спортивный автомобиль Lamborghini промчался под водой по улицам затопленного тропическим штормом американского города. На кадры, опубликованные в Twitter сотрудником радиостанции WFO, обратили внимание в Daily Mail.

Суперкар попал на видео во время урагана Эта, который обрушился на Майами, в понедельник, 9 ноября. Несмотря на наводнение, водитель желтого Lamborghini Huracan Spyder продолжал движение по городу со скоростью около 30 километров в час, объезжая застрявшие посреди дороги машины.

В ролике также видно, как преодолев пробку, автомобиль разгоняется, и его полностью накрывает волной. «Это Lamborghini или подводная лодка?» — пошутил в соцсети автор поста.

Издание также отмечает, что стоимость аналогичной модели итальянского производителя начинается от 223 тысяч долларов (около 17 миллионов рублей).

В августе сообщалось о мужчине, который одолжил у друга суперкар Lamborghini Huracan Performante, не справился с управлением и попал в аварию. Инцидент произошел в городе Уэльва на юго-западе Испании. Ярко-зеленый автомобиль стоимостью 235 тысяч евро (около 20 миллионов рублей) врезался на высокой скорости в стену подстанции электроснабжения.