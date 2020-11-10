Юристы оценили идею запретить браки с иноверцами

Предложенный Духовным советом мусульман (ДУМ) России запрет на межконфессиональные браки не имеет юридической силы. Об этом заявил юрист ассоциации «Агора» Дамир Гайнутдинов в беседе с РБК.

Эксперт отметил, что Россия является светским государством, и гражданское состояние в ней регулируется только законом. Он добавил, что это богословское заключение касается лишь исламского ритуала, который существует параллельно с государственным и не порождает правовых последствий.

По словам профессора Департамента теории права и межотраслевых юридических дисциплин ВШЭ Леонида Сюкияйнена, любое подобное решение, которое выносит религиозная организация, не имеет правовой силы. Он подчеркнул, что при этом оно может оказать влияние на «поведение и умонастроения мусульман».

Ранее совет старейшин ДУМ заявил, что браки мусульман с немусульманками недопустимы, это возможно лишь в единичных случаях с разрешения муфтия. В организации запрет объяснили тем, что мусульманкам сложно выйти замуж за единоверца, и приходится искать мужа среди немусульман. В другой религиозной организации, Духовном собрании мусульман России (ДСМР), назвали запрет рекомендацией и отметили, что Коран не запрещает межконфессиональные браки.