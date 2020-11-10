Раскрыта крупная афера с поставками МВД китайских шлемов под видом российских

Руководство компании «Научно-производственное объединение Спецматериалов» (НПО Спецматериалов) заподозрили в многомиллионной афере при поставке в МВД России китайских шлемов под видом российских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, компания предоставила комиссии МВД образец защитного шлема «Колпак-1» модели «К-1СБ» под видом собственной разработки. К шлему прилагалась техническая и конструкторская документация. С августа 2017 года по февраль 2020 года ведомство закупило у компании более 40 тысяч защитных шлемов.

Как выяснилось впоследствии, оборудования для производства экипировки у организации никогда не было — руководство «НПО Спецматериалов» закупало шлемы в Китае по цене тысяча рублей за штуку и затем продавало российским полицейским.

Ущерб от действий мошенников следователи оценили в 48 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и халатности.