Командир пошел под суд из-за найденного в части солдата с пакетом на голове

В Воронеже начался суд над бывшим начальником вещевой службы тыла 252-го мототострелкового полка войсковой части №91711, в которой нашли тело срочника Степана Цымбала со связанными скотчем руками и пакетом на голове. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Эксперты определили, что 19-летний солдат покончил с собой. Однако затем следствие установило, что срочника могло толкнуть на этот шаг поведение командира.

9 февраля 2019 года офицеры части устроили застолье и послали за алкоголем Цымбала и его сослуживцев. На следующее утро командир обнаружил, что у него из машины пропали два ящика водки. Рассерженный офицер пытался разбудить солдата, требуя в течение дня найти пропажу, и несколько раз ударил его кулаком, так как тот крепко спал.

На следующий день молодого человека нашли мертвым в палатке для мытья посуды. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а в отношении командира — по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

На судебном процессе офицер уверял, что не бил солдата и ни в чем не виноват.