«Биннофарм Групп» запустила участок мелкосерийного производства

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп», объединяющий портфельные компании АФК «Система» — «Алиум» (включает «Биннофарм») и «Синтез» (включает «Биоком»), запустил современный участок мелкосерийного производства на заводе «Алиум» в Оболенске Московской области. Участок предназначен для создания малых партий лекарственных средств, что позволит разгрузить основное производство и повысит экономическую эффективность предприятия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе холдинга.

На новый участок перенесено производство более 25 наименований препаратов, четыре из которых входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые используются для лечения не самых распространенных, но социально значимых заболеваний. Например, «Мипексол» применяется при болезни Паркинсона, «Азурикс» — первый и единственный дженерик немецкого препарата для лечения подагры, «Релеф» прописывают пациентам с ревматоидным и псориатическим артритом.

«В портфеле "Алиума" есть ряд лекарств, которые востребованы, но в относительно небольших объемах. Для нас экономически целесообразно производить их на участке мелкосерийного производства, мощность которого составляет 50-100 килограммов таблеток в сутки, освобождая мощности производительных линий для более крупных продуктов. Только так можно достигнуть операционной эффективности, которая сейчас является главной целью для менеджмента компаний», — прокомментировал новость генеральный директор «Биннофарм групп» Рустем Муратов.