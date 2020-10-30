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Фармацевтический холдинг АФК «Системы» презентовал лидерскую стратегию

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Фото: Пресс-служба АФК «Система» / РИА Новости

Фармацевтический холдинг, объединяющий портфельные компании АФК «Система» — компаний «Алиум» (включает «Биннофарм») и «Синтез» (включает «Биоком»), анонсировал стратегические направления развития, призванные сделать его вторым среди отечественных производителей с объемом продаж около 25 миллиардов рублей уже по результатам 2020 года. Основными драйверами дальнейшего роста холдинга станут диверсификация каналов сбыта, новые разработки и обновление портфеля лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба АФК.

«Мы планируем развивать три канала сбыта продукции: розничный, тендерный и экспортный, что позволит стабилизировать компанию на случай колебаний одного из сегментов рынка. Это сложная задача, но у нас собралась сильная объединенная команда "Синтеза" и "Алиума", которая обладает компетенциями во всех этих сегментах», – рассказывает генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов. «В рознице мы уже сегодня отлично развиваемся, обладаем одним из лучших продуктовых портфелей и с помощью наших партнеров планируем раскрывать его потенциал и дальше. Сегодня компании холдинга производят широкий спектр препаратов всех возможных лекарственных форм и совместно имеют самый большой портфель препаратов среди российских производителей — более 450 наименований. Но останавливаться на этом не планируем — в ближайшие 5 лет мы заменим около 100 продуктов из нашего портфеля на новые современные препараты. При этом компания останется дженериковой», — подчеркнул он.

Крупными объектами для инвестиций станут биотехнологическое производство в Зеленограде, где производится первая в мире вакцина против COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, а также R&D-центр компании.

«Мы приняли решение назвать холдинговую компанию "Биннофарм Групп" после того, как наш завод "Биннофарм" в Зеленограде — современное, оснащенное по всем последним стандартам предприятие, — стал первой в России площадкой, запустившей в производство вакцину от COVID-19, и приобрел мировую известность», – пояснил Рустем Муратов. «Считаем биотехнологическое производство весьма перспективным направлением, над развитием которого также планируем работать, причем не только в контексте масштабирования производства вакцины от коронавируса, но и расширяя портфель биотехпрепаратов», — отметил он.

Объединенный холдинг «Биннофарм Групп» включает в себя пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: «Алиум», «Биннофарм» (две площадки), «Синтез» и «Биоком».

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