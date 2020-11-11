В российском регионе построят два футбольных поля и пять площадок ГТО

В Ингушетии построят два футбольных поля, пять площадок для сдачи нормативов ГТО, а также закупят спортивный инвентарь для создания физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом заявил министр спорта региона Али Дошхоклоев, передает ТАСС в среду, 11 ноября.

По его словам, правительство выделило на эти цели дополнительно еще 108 миллионов рублей. Новые спортивные объекты появятся в Малгобеке, Новом Реданте, Нарзани, Сунже и Мужичах.

«По всем указанным мероприятиям республика выделит софинансирование из республиканского бюджета в размере 1 процент», — добавил Дошхоклоев.

До конца 2030 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». Всего на него будет направлено 3105,2 миллиарда рублей. Одной из целей нацпроекта является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. Так, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучшать условия для занятий физической культурой. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет проекта составил 150 миллиардов рублей.