Стало известно о массовом выезде россиян в соседнюю европейскую страну

Более 50 тысяч человек пересекли российско-финскую границу в октябре. О массовом выезде россиян в соседнюю страну стало известно интернет-газете «Фонтанка».

По данным издания, эти показатели оказались самыми высокими за последние полгода — начиная с апреля, когда ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, заработали в полную силу. При этом в сентябре пересечений границы было на 2,3 тысячи меньше.

Финские пограничники, к которым журналисты обратились за комментарием, отметили, что причины поездок россиян им неизвестны. «Статистика не отслеживает цель поездки, и поэтому точного ответа на вопрос о причине роста числа российских пассажиров нет. Вполне возможно, что одной из причин являются собственники недвижимости», — отметили в Пограничной службе Финляндии.

Финляндия ввела ограничения на границе с Россией в условиях пандемии коронавируса 19 марта. С 1 октября страна разрешила въезд владельцам дач. Как отмечает издание, это и могло привести к резкому росту потока пассажиров.

Ранее сообщалось, что финские власти в очередной раз отказались открывать внешние границы для приезжих из России. О том, на какой период продлен запрет, не уточняется.

С начала пандемии в Финляндии было зафиксировано 18,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. 12,7 тысячи человек выздоровели, 363 человека скончались от осложнений, вызванных заболеванием.