Мужчина совершил «лучшую ошибку в жизни» и стал миллионером

Житель австралийского города Мельбурн, штат Виктория, по ошибке купил два выигрышных лотерейных билета и дважды стал миллионером. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина, который пожелал остаться анонимным, случайно приобрел онлайн два лотерейных билета вместо одного. В результате розыгрыша, который состоялся вечером в субботу, 7 ноября, австралиец дважды сорвал джекпот и выиграл в общей сложности 2,1 миллиона австралийских долларов (116,9 миллиона рублей).

«Я играю каждую неделю и обычно просто нажимаю кнопку "Сыграть еще раз". Я не знал, что в этот раз нажал кнопку дважды. Это лучшая ошибка в моей жизни! Я был бы рад наделать еще таких ошибок!» — заявил победитель.

Он поделился своим необычным способом выбора чисел для игры. «Их вручную отобрали члены моей семьи. Мы написали числа на бумаге и сложили в коробку, а затем я попросил каждого из членов моей семьи выбрать по одной бумажке», — пояснил мужчина.

Австралиец отметил, что еще не решил, как потратит свои миллионы. «Я знаю, что моя жена будет выступать за то, чтобы раздать деньги в благотворительные организации. Может быть, мы вытянем и их названия из коробки!» — заявил он.

Ранее сообщалось, что житель Канады по ошибке купил два лотерейных билета с одинаковыми номерами и сорвал двойной джекпот. После получения приза Берк ушел с работы.