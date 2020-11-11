У полковника полиции украли 130 миллионов рублей из банковской ячейки

В Новосибирске из банковской ячейки бывшего замначальника управления МВД России по Новосибирской области, полковника полиции в отставке Вячеслава Певнева украли около 130 миллионов рублей. Об этом сообщается на Международном антикоррупционном портале.

Отмечается, что долгое время Певнев работал в МВД, в июне 2015 года стал начальником полиции, а спустя полгода покинул службу по собственному желанию.

Как уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД, в полицию с заявлением о краже денег из крупного банка обратились двое граждан. Второй потерпевший — адвокат Юрий Гольдберг. По его словам, у него исчезли все накопленные за 20 лет средства.

Полиция организовала доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что воры обокрали дом уехавшего в США генерала милиции. Из дома бывшего первого замначальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России генерал-майора Анатолия Петухова пропали ювелирные украшения стоимостью 70 тысяч рублей.