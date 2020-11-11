Венгрия захотела закрепить мужской и женский пол в конституции

Правительство Венгрии представило проект поправки к конституции, который призван закрепить мужской и женский пол как единственные варианты гендерной идентичности. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters.

На рассмотрение законодателей этот проект вынесла министр юстиции Юдит Варга. В тексте говорится, что воспитание детей должно быть напрямую основано на ценностях христианской культуры, и новая поправка в конституцию «защитит их право на гендерную принадлежность в соответствии с тем полом, с которым они родились». По мнению авторов законопроекта, этому праву ребенка угрожают современные идеологические тренды Запада.

Там же подчеркивается, что незыблемая основа семейных отношений — брак между мужчиной и женщиной. Одновременно с этим предлагается поправка в закон об усыновлении, фактически лишающая гомосексуальные пары брать к себе приемных детей.

В мае 2020 года в Венгрии законодательно запретили смену пола в документах.