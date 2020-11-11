В Госдуме обсудят новую методику расчета МРОТ и прожиточного минимума

Госдума в среду, 11 ноября, на пленарном заседании обсудит в первом чтении бюджетообразующий правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Со следующего года оба показателя предлагают рассчитывать исходя из медианного дохода (равного уровню, выше и ниже которого располагаются доходы 50 процентов жителей страны).

При этом размер МРОТ будет составлять 42 процента от медианной заработной платы — 12 792 рубля (на 5,5 выше), а прожиточного минимума по России — 11 653 рубля (рост на 3,7 процента).

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в сентябре 2020 года. Согласно ему, с 2021 года показатель для трудоспособного населения, пенсионеров и детей будет рассчитываться через прожиточный минимум на душу населения в целом по России. Для людей трудоспособного возраста он составит 109 процентов от этого уровня, для пенсионеров — 86 процентов, а для детей — 97 процентов.

По расчетам Минтруда, прожиточный минимум пенсионера в будущем году будет на уровне около 10 022 рубля. При этом среднедушевой прожиточный минимум будут определять в зависимости от медианного среднедушевого дохода (по итогам 2019 года он составил 26 365 рублей). Прежде прожиточный минимум на душу населения рассчитывался на основании потребительской корзины.