Компания друзей обманом обошла правила самоизоляции ради пива и была обругана

Группа из четырех друзей обошла правила самоизоляции в Ирландии, чтобы вместе попить пива, и была обругана пользователями сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Как уточнил источник издания, из-за введенных на фоне пандемии ограничений людям запретили посещать бары и рестораны, а единственным местом, в котором открыты все кафе, оказался аэропорт Дублина. Этой лазейкой решила воспользоваться одна компания приятелей.

«Когда пабы закрыты, и единственное место, где подают еду, — это аэропорт, забронируйте себе билеты на самолет за десять евро (900 рублей), на который, к слову, можно и не садиться, чтобы выпить пива с друзьями и хорошенько повеселиться», — написал один из молодых людей на своей странице в Facebook.

Представители дублинского аэропорта прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что эти люди могут понести наказание за подобный поступок. «Если, как утверждается, четыре человека прошли через службу безопасности без намерения отправиться в путешествие, а, скорее, для того, чтобы воспользоваться услугами питания и напитков, это является нарушением подзаконных актов аэропорта», — подчеркнули они.

Некоторые пользователи сети осудили «находчивость» молодых людей. «Алкоголики готовы пойти на все, лишь бы выпить», «Жалкое зрелище», «Неужели вам так сильно нужно было выпить, что вы пошли на такое?» — высказывались они.

В октябре голый турист разгромил арендованную в отпуске квартиру после 30 бутылок пива. Как стало известно следствию, мужчина выпил слишком много алкоголя, после чего явился в объект размещения, снял с себя всю одежду и устроил погром. Согласно заявлениям соседей, они слышали, как Мартин кричал, ломал вещи и в какой-то момент выбросил с балкона журнальный столик.