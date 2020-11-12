Российским богачам усложнят доступ к излюбленной европейской стране

Власти Великобритании, излюбленной страны российских богачей, собираются усложнить доступ иностранных инвесторов к своим активам, пишет The Guardian.

В британский парламент внесен законопроект, предполагающий ужесточение правил доступа иностранного капитала к национальной экономике. Он обязывает власти уделять повышенное внимание «подозрительным» сделкам, особенно в области критически важной инфраструктуры.

Материалы по теме Пустые кошельки Россияне стали забывать, как выглядят наличные деньги. Когда в стране появится цифровой рубль? Забрать свое Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?

В случае принятия документа любая британская компания обязана будет уведомлять регулирующие органы о готовящихся сделках — как по продаже доли в капитале, так и касающихся слияний и поглощений иностранными игроками. На первом этапе требования распространятся на компании, работающие в определенных секторах экономики, среди которых военно-промышленный комплекс, ядерная энергетика, транспорт, телекоммуникации, биоинженерия и робототехника.

По словам министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алока Шарма, «недружественные игроки лишатся черного входа» в британскую экономику.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что в случае принятия законопроекта новые правила напрямую повлияют на российских инвесторов и бизнес, в том числе на компании, торгующиеся на Лондонской бирже и имеющих совместные предприятия с британскими партнерами.

В нынешнем году власти Великобритании уже заблокировали доступ крупному иностранному игроку на местный рынок, запретив китайской Huawei устанавливать на территории страны оборудование для сетей связи 5G. Такая мера объяснялась опасениями из-за возможной передачи персональных данных британских абонентов китайским спецслужбам.