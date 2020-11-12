Российские компании рекордно влезли в долги

Российские компании в третьем квартале рекордно влезли в долги, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Frank RG и Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, достиг триллиона рублей, что стало рекордным значением с начала года.

Результат является вторым за всю новейшую историю России: больше средств было выдано лишь в четвертом квартале 2019 года — 1,15 триллиона рублей. С начала нынешнего года почти вдвое — с 5 до 9,2 процента — увеличилась доля малых и средних предприятий, прибегающих к банковскому кредитованию.

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Рост по сравнению со вторым кварталом нынешнего года составил 27 процентов, с третьим кварталом 2019-го — 60 процентов. Опрошенные изданием экономисты отмечают, что он во многом был обеспечен микропредприятиями, нарастившими обязательства. На них пришлось 343 миллиарда рублей, что на 90 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом авторы исследования предупреждают о рисках слишком быстрого наращивания кредитного портфеля. Льготы от государства в связи с пандемией коронавируса, в частности отсрочка по кредитам, не решили всех проблем малого бизнеса, и они могут проявиться вновь после отмены мер поддержки.

По подсчетам аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, за время пандемии российский малый бизнес накопил триллион рублей свободных средств. Это стало возможным во многом благодаря мерам поддержки от властей.