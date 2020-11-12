Фильм с Джонни Деппом объявили обреченным на успех у россиян

Фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» Гора Вербински имеет самую высокую вероятность понравиться наибольшему числу россиян. Успех картины с актером Джонни Деппом в главной роли спрогнозировал «Яндекс», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Компания составила рейтинг фильмов на основе личных предпочтений интернет-пользователей — в нем учитывались картины, которым чаще всего выставляли высокие рейтинги. Вышедшую в 2003 году ленту «Проклятие Черной жемчужины» объявили обреченной на успех у наибольшего числа зрителей.

Второе место заняла картина «Гарри Поттер и тайная комната» Криса Коламбуса, вторая часть серии фильмов о приключениях юного волшебника. На третьей строчке — «Остров проклятых» Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

В топ-10 также попали фильмы «После. Глава 2», «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Большой куш», «Мстители: Война бесконечности» и «1+1». Замыкает рейтинг фантастический боевик 2019 года «Мстители: Финал».