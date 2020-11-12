Главврач больницы отреагировал на смерть привязанного к кровати россиянина

Главврач Свердловской больницы №1 Игорь Трофимов отказался реагировать на смерть россиянина, которого врачи привязали к койке из-за странного поведения. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Он заявил, что никаких сведений по состоянию здоровья больных сторонним организациям больница не предоставляет. Трофимов также возмущен, что успехи больницы никто не учитывает, а о ситуации с привязанным пациентом говорят все.

Ранее в Екатеринбурге скончался пациент, которого врачи привязали к кровати. Молодой россиянин поступил в хирургическое отделение медучреждения вечером 11 ноября. В больнице он начал вести себя неадекватно, разговаривал сам с собой, поэтому врачи решили привязать пациента руками и ногами к краям больничной койки. Через три часа пациент скончался.