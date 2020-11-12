Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Россия отправит вертолеты для миротворческой операции в Нагорном Карабахе
Доказана причина крупнейшей катастрофы в истории Земли
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
В ВОЗ порассуждали о переубеждении противников вакцинации от коронавируса
Скромный подарок от возлюбленной принес мужчине 10 миллионов рублей
Россиян предложили сажать в тюрьму за незаконное владение криптовалютой
Умер первый президент Бурятии
В США выявили рекордные 145 тысяч случаев коронавируса за сутки
Необычный способ приготовить стейк удивил пользователей соцсети
Новости партнеров

Минобороны отправит медиков в Хакасию для помощи больным COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Минобороны России развернет мобильный госпиталь на 100 койко-мест в Хакасии для того, чтобы оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в российском военном ведомстве, передает РИА Новости.

В сообщении Минобороны говорится, что в полевом госпитале развернут отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория для ПЦР-диагностики коронавируса.

Кроме того, от Центрального военного округа для помощи больным COVID-19 будут задействованы до 200 военнослужащих, среди которых есть врачи и младшие медицинские специалисты.

8 ноября сообщалось, что медики из Хакасии записали обращение в адрес президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Врачи заявили о критической ситуации с коронавирусом в регионе. Как отметил один из медиков, несмотря на заверения Минздрава и правительства Хакасии о том, что ситуация под контролем, «в аптеках нет ни лекарств, ни антибиотиков», а то, что есть, продается с накруткой цены в пять-шесть раз.

По данным правительства Хакасии, всего с начала пандемии в регионе зарегистрированы 8704 случая заражения COVID-19, из них 6095 человек выздоровели, а 88 пациентов скончались.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Фельдшер скорой обрушилась на врачей за отказ госпитализировать пенсионерку
Медики российского региона заявили о критической ситуации с коронавирусом
В Курган направили военных медиков после доклада Путину о ситуации с COVID-19