Кириенко раскритиковал существующую систему господдержки по кодам ОКВЭД

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко раскритиковал существующую в России формальную систему закрепления за компаниями статуса креативных по кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом, как сообщает агентство REGNUM, он заявил на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Сейчас, как напомнил он, государственная поддержка распределяется в соответствии с кодами ОКВЭД. Однако классификатор охватывает не все виды деятельности, особенно это касается творческой сферы. «У нас нет кодов ОКВЭД. Деятельность есть, а кодов нет. Люди вынуждены каким-то образом мимикрировать: заниматься одним, а делать вид, что занимаются другим. Это странно в том числе и с налоговой точки зрения», ─ заявил Кириенко.

Он также отметил, что отсутствие четких понятийных рамок мешает трансформации системы образования и развитию кадрового потенциала страны, отвечающего требованиям времени. «Еще с советских времен нам досталось такое «наследство». Писатели и композиторы есть, а профессий нет. Понимаю, что непросто сделать профессиональный стандарт. Чего уж тогда говорить про профессию гейм-дизайнера или художника виртуальной реальности. Их просто не существует в природе. Это проблема для образования, потому что нет профессии — нет и образования», — отметил он.

По словам Кириенко, особый налоговый режим, а также система грантовой и гарантийной поддержки необходима креативным предпринимателям не только на федеральном уровне, но и в регионах. «Первыми регионами, которые озаботились формированием правовых условий, законодательства по поддержке креативной индустрии, были Москва (и это понятно: Москва — крайне креативный город и по этому показателю не уступает лучшим мировым столицам), Ханты-Мансийский АО, Нижний Новгород, Казань (Республика Татарстан). Активно подтягиваются другие регионы», — добавил он.