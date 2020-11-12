Следствие опровергло информацию о проведении обысков в ОТС

Распространяемая СМИ информация о проведении обысков в компании АО «ОТС», в ходе которых неизвестные люди, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили о расследовании Симоновским МРСО уголовного дела, не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Следователями организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будут установлены лица, предоставляющие поддельные документы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.