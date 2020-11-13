«Барселона» лишится десятков миллионов евро с уходом Месси

«Барселона» лишится десятков миллионов евро с уходом аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает ESPN.

Каталонцам придется выплатить 33-летнему нападающему бонус за лояльность в размере 33 миллионов евро согласно специальному пункту в договоре игрока, подписанному еще в 2017 году. Полная сумма выплаты — 66 миллионов евро. Первую часть бонуса аргентинец получил в феврале.

«Барселона» не впервые прибегает к подобной практике. Ветераны клуба Хави Мартинес и Андрес Иньеста также получили специальные бонусы при расставании с сине-гранатовыми.

В начале октября стало известно, что финансовые потери «Барселоны» в минувшем сезоне составили 100 миллионов евро. Клуб намерен оптимизировать расходы.

Летом Месси был близок к уходу из «Барселоны». Подписать контракт с игроком был готов «Манчестер Сити». Однако руководству каталонцев удалось убедить форварда отработать остаток контракта. Нынешнее соглашение Месси с сине-гранатовыми истекает летом 2021-го.