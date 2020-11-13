По велению демона женщина похитила ценности на 128 тысяч рублей

В таиландской провинции Патхумтхани воровка заявила, что совершила кражу по велению демона. Об этом сообщает AsiaOne.

Преступление раскрыли благодаря записи камеры видеонаблюдения. Было снято, как 39-летняя Суканья Кобчай (Sukanya Kobchai) забирается в жилой дом и похищает ценности на сумму 50 тысяч батов (128 тысяч рублей). Во время кражи женщина действовала хладнокровно и нашла время, чтобы воспользоваться духами потерпевшей.

После ареста Суканья Кобчай объяснила следователям, что во всем виноват голос в ее голове, который приказал сделать что-то плохое. Она решила обокрасть дом, мимо которого тогда проходила.

Поскольку у женщины нашли 0,5 грамма метамфетамина и таблетку амфетамина, ее обвиняют не только в краже, но и в хранении наркотиков.

В июне сообщалось, что житель английского города Ковентри, графство Уэст-Милендс, купил выигрышный лотерейный билет после того, как голос в голове посоветовал ему это сделать. На следующий день он узнал, что выиграл миллион фунтов стерлингов (102 миллиона рублей).