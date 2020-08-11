Суеверные жители деревни сочли огромного крокодила демоном и обезглавили его

Жители деревни на островах индонезийской провинции Бангка-Белитунг обезглавили и похоронили четырехметрового крокодила, которого считали демоном. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Вечером 3 августа жители выловили гигантскую рептилию при помощи сетей с острыми лезвиями. Предположительно, возраст четырехметрового крокодила, который весил около 500 килограммов, — 50 лет.

Местные жители отказались отдать крокодила сотрудникам агентства по заповедникам. Они настаивали на том, чтобы оставить животное себе по религиозным соображениям. Глава агентства Септиан Гаро (Septian Garo) пояснил, что жители считали, что крокодила необходимо удалить из деревни, так как это демон. «Они ссылались на местные верования, согласно которым если рептилию перевезут куда-либо, этот регион будет обречен», — отметил Гаро.

Через два дня в неволе животное скончалось от истощения. Перед похоронами местные власти обследовали тело крокодила и обнаружили, что у него не было зубов. Рептилия была такой тяжелой, что к месту захоронения ее везли на бульдозере.

Суеверные местные жители отпилили голову мертвому крокодилу, чтобы демон не вернулся и не отомстил им. Представитель деревни по имени Джунаиди (Junaili) сказал: «Тело и голова должны быть захоронены отдельно, потому что этот крокодил — демон. Прежде чем отрезать их, проводится специальный ритуал».

После проведения ритуала жители деревни закопали животное.

Ранее сообщалось, что в Австралии в возрасте ста лет умер знаменитый гигантский крокодил. Хозяева считали его членом семьи и отмечали его добрый нрав.