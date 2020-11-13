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В мире за сутки из-за коронавируса умерло рекордное число людей

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Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Число людей, умерших из-за заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за последние сутки, оказалось рекордным за все время пандемии — зарегистрировано более 11,6 тысячи смертей. Об этом свидетельствуют данные проекта института Джонса Хопкинса.

Побит и другой коронавирусный «рекорд»: за те же сутки выявлено более 666 тысяч новых инфицированных.

Всего в мире по связанным с COVID-19 причинам умерли 1,29 миллиона человек. Больше всего жертв — 242 тысячи — приходится на США, за ними следуют Бразилия, Индия и Мексика.

Зараженных насчитывается 52,8 миллиона, по их числу также лидируют Соединенные Штаты. 34,2 миллиона инфицированных во всем мире, по официальным данным, уже выздоровели.

В России рекорд по числу смертей был зафиксирован днем ранее — за сутки было зарегистрировано 439 смертей. За последние 24 часа в стране выявили более 21 тысячи заболевших.

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