Северную Корею обвинили в создании дельфиньих войск

Северная Корея тренирует дельфинов и других млекопитающих для военных целей. Об этом сообщает американское издание USNI News со ссылкой на снимки, сделанные со спутника.

На опубликованных кадрах якобы запечатлены загоны для млекопитающих и тренировочный комплекс, расположенные на территории военно-морской базы в Нампхо. Отмечается, что первые снимки данных объектов были получены еще в 2015 году.

Издание USNI News отметило, что США также развивают аналогичную программу. Уточняется, что позволить себе заниматься этим направлением может далеко не каждая страна, и на сегодняшний день с млекопитающими работают лишь американские и российские военные. Так, в США якобы тренируют дельфинов и морских львов, а в России — дельфинов, тюленей и белух.

Несмотря на приведенные доводы, USNI News допустило, что снятые со спутника объекты могут использоваться для разведения рыбы, так как в последние годы Северная Корея активно занимается строительством рыбных ферм. Однако издание подчеркнуло, что запечатленные на фото конструкции отличаются от установленных в других частях страны.

Портал отметил, что морских млекопитающих учат обнаруживать и подбирать предметы с морского дна — к примеру, мины или отработанные учебные торпеды. Также их используют для осмотра объектов, расположенных в глубине. Кроме того, животные могут защищать военно-морские базы от диверсантов. В частности, они способны обнаруживать водолазов. «Люди уступают дельфинам и тюленям в скорости и ловкости. Последние лучше видят в темной и мутной воде», — отметили авторы статьи.

Ранее сообщалось, что попавший на видео мертвый дельфин в Черном море расстроил пользователей сети. Морское животное снял на видео отдыхавший в Анапе мужчина.