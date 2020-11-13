Президент Франции Эммануэль Макрон оценил окончание боевых действий в Нагорном Карабахе. Его слова в ходе телефонного разговора с армянским премьер-министром Николом Пашиняном передает РИА Новости.

Французский лидер выразил удовлетворение окончанием военных действий и напомнил о своих дружеских чувствах к Армении. Кроме того, Макрон сообщил Пашиняну о прошедшей встрече для организации усилий по оказанию гуманитарной помощи со стороны Франции.

Ранее сообщалось, что делегации представителей Франции и США прибудут в Москву, чтобы обсудить план примирения сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление, которое предполагает прекращение боевых действий и размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов.