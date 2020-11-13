Врач предупредила об опасности возвращения на работу после коронавируса

После перенесенного коронавируса может возникнуть риск другой патологии, потому необходимо здраво оценивать опасность возвращения на работу, заявила начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова. Ее слова передают «Известия».

Реабилитолог предупредила, что при выходе на работу необходимо учитывать форму перенесенного заболевания, так как для «всех случаев характерны нарушения иммунного ответа, после которых может возникнуть картина "полизаболевания"». По ее словам, даже молодым пациентам приходится восстанавливаться около четырех недель после болезни.

Гусакова отметила, что после тяжелого течения заболевания лучше всего уехать в санаторий в своей климатической зоне.

Ранее медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али рассказал «Ленте.ру», что реабилитация после коронавируса должна быть непрерывной, а ее срок для наиболее полного восстановления организма должен составлять два-три месяца.