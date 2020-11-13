Пашинян оценил отношения с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

По словам Пашиняна, его отношения с российским лидером «рабочие и очень хорошие».

10 ноября Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Согласно договоренностям, стороны конфликта должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии Россия вводит в регион 1960 военнослужащих.