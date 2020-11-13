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Депутаты предложили отменить штраф за выезд на выделенку ночью

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутаты ЛДПР предложили отменить штраф за выезд на выделенные полосы ночью. Пояснительную записку к документу опубликовал один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов, в своем Telegram-канале.

Согласно документу, предлагается отменить штраф в том случае, если водитель выезжает на выделенку в период с 23 до 6 часов, а также если необходимо объехать препятствие. Как пояснили авторы проекта, ночью эти полосы пустуют, тогда как другие могут быть заняты. Поэтому, по их мнению, данный запрет необоснованный и странный.

Нилов подчеркнул, что дорожные знаки, которые упрощают использование выделенной полосы, существуют. Однако организаторы дорожного движения пользуются ими неохотно. «Спокойный (...) объезд по выделенке (...) не должен быть поводом для привлечения добросовестных водителей к административной ответственности», — заключил он.

По правилам дорожного движения двигаться по выделенной полосе могут только рейсовые автобусы, троллейбусы, школьные автобусы, маршрутные и легковые такси и велосипедисты. За движение по ней других транспортных средств грозит штраф от 1,5 тысяч рублей.

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