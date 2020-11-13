Россия защитила ВОЗ от нападок англосаксов

Постпред России при ООН Василий Небензя встал на защиту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после ряда нападок из-за возможных ошибок в ходе пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
«ВОЗ пострадала невинно, можно сказать. Как можно обвинять ВОЗ в том, что кто-то съел летучую мышь, а ВОЗ превратилась в инструмент китайского влияния?» — удивился российский дипломат. При этом он выразил мнение, что выход США из организации не будет выгоден им самим, так как на постах любой международной организации «англосаксы и прежде всего американцы» многое контролируют.
О выходе из ВОЗ США уведомили еще в июле 2020 года. При этом лидирующий в президентской гонке демократ Джо Байден намерен отменить это решение.
Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS-CoV-2 и его источниках.