Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым
Россиянин с пистолетом напал на приехавших к его матери врачей скорой
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
Кремль обвинил США в нечестной игре с «Северным потоком-2»
Еще один регион приостановил плановую медпомощь из-за COVID-19
«Роскосмос» выпустит алкоголь под маркой «Поехали!»
Киану Ривз устроил вечеринку на 200 человек по окончании съемок «Матрицы 4»
Избитый Широковым судья рассказал о полученной контузии
Москвича арестовали за аферы с квартирами на 750 миллионов рублей
Власти Китая объявили войну главному богачу страны
Новости партнеров

Россия защитила ВОЗ от нападок англосаксов

Перейти в «Мою Ленту»
Василий Небензя
Василий Небензя
Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Постпред России при ООН Василий Небензя встал на защиту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после ряда нападок из-за возможных ошибок в ходе пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«ВОЗ пострадала невинно, можно сказать. Как можно обвинять ВОЗ в том, что кто-то съел летучую мышь, а ВОЗ превратилась в инструмент китайского влияния?» — удивился российский дипломат. При этом он выразил мнение, что выход США из организации не будет выгоден им самим, так как на постах любой международной организации «англосаксы и прежде всего американцы» многое контролируют.

О выходе из ВОЗ США уведомили еще в июле 2020 года. При этом лидирующий в президентской гонке демократ Джо Байден намерен отменить это решение.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS-CoV-2 и его источниках.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава ВОЗ поздравил Байдена с победой на выборах
США рассказали о «купленной китайцами» ВОЗ
В Британии вслед за Трампом раскритиковали ВОЗ из-за коронавируса