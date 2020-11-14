В Германии митинг противников карантина разогнали водометами

Противники жесткого карантина в Германии вышли на акцию протеста во Франкфурте-на-Майне, в связи с чем полиция была вынуждена применить спецсредства для их разгона. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В ходе демонстрации участники акции нападали на правоохранителей. Кроме того, они пренебрегали мерами по профилактике распространения вируса: не соблюдали социальную дистанцию и не носили защитные маски. Полиция потребовала завершить акцию и призвала людей разойтись, пригрозив в случае неповиновения применить водометы. Однако активисты не подчинились требованиям. «Пришлось применить водомет, чтобы расчистить площадь», — объяснили стражи порядка. Также они использовали дубинки.

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2 октября канцлер Германии Ангела Меркель ввела жесткий карантин на фоне роста случаев заражения коронавирусом. В частности, закрылись рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, фитнес-клубы, бассейны, также ограничена работа магазинов. Отелям во время карантина запрещено принимать туристов, за исключением граждан в деловой поездке. Жители страны не могут собираться в компаниях более десяти человек в общественных местах.

Карантин в стране продлится как минимум до конца осени. По словам Меркель, эти меры необходимы, чтобы избежать коллапса германской системы здравоохранения.

Германия находится на 13-м месте по числу заразившихся коронавирусом. В стране за все время пандемии выявили более 788 тысяч случаев инфицирования, из них скончались 12,4 тысячи граждан. В мире общее число заболевших COVID-19 составляет 53,7 миллиона человек, умерли 1,3 миллиона, 34,5 миллиона вылечились.