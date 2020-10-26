Стало известно о планах Меркель ввести «легкий карантин» в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить премьер-министрам федеральных земель ввести в стране так называемый «легкий карантин» из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом стало известно изданию Bild.

По данным источников издания, Меркель выступает с инициативой закрыть рестораны, бары и другие гастрономические заведения, а также отказаться от проведения массовых мероприятий. При этом предполагается оставить открытыми магазины, школы и детские сады. Исключение составят районы с особенно высокими показателями распространения коронавируса.

Предложения канцлера будут обсуждаться 28 октября в ходе очередных переговоров Меркель с главами регионов. Сейчас базовый индекс репродукции вируса в Германии составляет 1,36. Это значит, что 10 человек передают инфекцию 13-14.

В понедельник, 26 октября, число подтвержденных случаев инфицирования в Германии, по последним данным Института Роберта Коха, выросло за сутки на 8 685. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 437 866 жителей Германии, от осложнений после заражения умерли 10 056 пациентов.

В конце августа тысячи жителей Берлина выступили против мер, которые власти принимают в рамках борьбы с COVID-19, а начале сентября Берлинский сенат решил обязать недовольных ужесточением карантина носить маски.