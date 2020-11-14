В желудке переевшего хурмы ребенка обнаружили «деревянный» комок

Пятилетнего жителя китайской провинции Фуцзянь госпитализировали с сильными болями в желудке после того, как он переел хурмы. Об этом пишет Global Times.

В лечебном учреждении съевшему четыре плода подряд ребенку сделали УЗИ. Выяснилось, что в его желудке образовался твердый комок длинной в семь и шириной в три сантиметра, весивший 250 граммов. Специалисты объяснили, что он образовался из-за сладких плодов — содержащиеся в хурме кислоты вступили в реакцию с белками и клетчаткой. В результате процесса съеденная хурма превратилась в твердый как дерево шар.

Чтобы избавить мальчика от болей, понадобилась девятичасовая операция. В ходе врачебного вмешательства доктора раздробили шар на мелкие фрагменты и вытащили их.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве четырехлетний мальчик съел леденец в супермаркете, подавился и умер. Перед этим он ходил по магазину и хватал товары, засовывая некоторые из них в рот. Взрослые не обратили внимания на его действия.