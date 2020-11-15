Школа попросила родителей опоздавших учеников не бросать детей через забор

Начальная школа во Франции вывесила за своим забором плакаты с необычной просьбой. Учебное заведение попросило родителей не перебрасывать опоздавших учеников через закрытые ворота. Об этом сообщает издание UPI.

Школа Trillade в Авиньоне вывесила плакат, на котором изображен родитель, подкидывающий ребенка в воздух, чтобы перебросить его через забор. На рисунке также присутствует надпись, которая обращена к родителям учащихся и просит их не подбрасывать своих детей, а вместо этого дождаться, когда ворота снова откроются — в 10 или 15 часов (по местному времени).

Директор школы Сана Мезиан (Sanaa Meziane) рассказала La Provence, что родители «буквально бросали своих детей» через ворота, когда обнаруживали, что они закрыты. Она сказала, что всего было несколько подобных инцидентов. О травмах у учеников не сообщалось, однако, по словам директора, этого было достаточно, чтобы вдохновить руководство школы принять меры и разместить предупреждения в качестве «напоминания».