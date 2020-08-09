Недовольная открытием школ учительница написала некролог о самой себе

Учительница Уитни Реддик из Джексонвилля, штат Флорида (США) разместила в Facebook фиктивный некролог о самой себе, выразив таким образом недовольство и обеспокоенность в связи с возможными рисками для безопасности из-за коронавируса при возобновлении работы школ.

«С глубокой грустью я объявляю о кончине Уитни Ли Реддик», — написала 33-летняя учительница. «Она оставила нас в одиночестве, в изоляции и на аппарате искусственной вентиляции легких в больнице». Такой текст преподаватель опубликовала после того, как Департамент образования штата заявил о намерении вернуть местные школы к полноценной работе с 8 сентября.

Реддик рассказала о своей семье, в том числе о 14-месячном сыне. Также она написала о себе, что «яростно боролась за то, во что верила», «противостояла несправедливости» и «никогда не выбирала легкий путь». В конце некролога говорится, что Уитни «поддалась невежеству власть имущих». Как пояснила сама учительница в беседе с NBC News, она решила написать этот текст после прочтения историй о заразившихся и умерших от COVID-19 учителях. По ее словам, цель некролога — вызвать у своих коллег обеспокоенность в связи с возвращением очных занятий в школах на фоне эпидемии коронавируса.

При этом учительница заявила, что готова вернуться на работу уже 20 августа, что ученики будут получать образование в безопасных условиях, которые она сможет им предоставить. Так, Уитни уже начала планировать, как обеспечит безопасность своего класса, и продумывает соблюдение учащимися социальной дистанции.

Кроме того, еще несколько учителей в Айове также написали собственные некрологи и направили их губернатору штата. Они опасаются, что кто-то из учеников может заразиться коронавирусом и принесет заразу домой, распространив ее среди родителей и пожилых родственников, подвергая опасности их жизни.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в США с начала пандемии, превысило пять миллионов. На данный момент заболеваемость увеличивается в семи штатах: Оклахома, Вирджиния, Иллинойс, Гавайи, Южная Дакота, Массачусетс и Род-Айленд, а также на Гуаме, Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. В то же время она снижается в 17 штатах. Всего в результате эпидемии скончались 161 900 жителей Соединенных Штатов.