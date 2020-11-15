Футболист сборной Украины ужаснулся реакции болельщиков на поражение

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко ужаснулся тем, что написали ему болельщики национальной команды после поражения от Германии в Лиге наций. Об этом он написал в своем Instagram.

Зинченко пожаловался, что после неудачного выступления на него и на его семью «полилась грязь». «За потерю мяча на половине поля соперника люди желают тебе и твоим родным смерти», — заявил он. 23-летний хавбек призвал болельщиков поддерживать свою сборную.

Украинцы уступили немцам со счетом 1:3. Команда Андрея Шевченка первой отличилась в матче, но не сумела удержать преимущество.

Зинченко провел в составе национальной команды 35 матчей и забил пять голов.