В США назвали причину победы Азербайджана в Карабахе

Война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном дает возможность увидеть то, как может выглядеть конфликт будущего, пишет в Breaking Defense генерал-лейтенант в отставке Томас Шпер, в настоящее время возглавляющий Центр национальной обороны американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation.

Согласно публикации, причиной победы Баку в указанном конфликте стало использование азербайджанской стороной высокотехнологичного оружия в сочетании с системами, позволяющими оперативно принять решение о нанесении удара. «Вооруженные беспилотники были особенно эффективны в уничтожении десятков бронированных платформ, особенно в случае с Арменией, подчеркивая чрезвычайную смертоносность и скорость современной войны, а также необходимость исключать задержки [в реагировании] из цепочек убийств», — пишет Шпер.

Тем не менее, согласно генерал-лейтенанту в отставке, недавние испытания, проведенные в рамках проекта Convergence, хотя и признаны большим успехом, не должны вводить американских военных в заблуждение. «История доказала, что чем больше времени, денег, участников и, в частности, внимания уделяется эксперименту, тем больше соблазн использовать возможность обучения в менее благородных целях», — замечает директор Центра национальной обороны.

Материалы по теме Бюджетный убийца США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России? Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?

В сентябре Breaking Defense написало, что использование спутников и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в ходе Convergence радикально сократило время, необходимое для приведения в действие артиллерийских систем.

В том же месяце Defense One отметило, что в ходе учений Convergence на полигоне Юма в Аризоне Армия США использовала беспилотные летательные аппараты (БЛА), суперпушки, наземные роботы и спутники «для масштабной проверки своих будущих планов ведения войны». Согласно данным издания, в ходе мероприятия было уничтожено несколько объектов противника, имитирующих, в частности, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь».

Тогда же, согласно Breaking Defense, во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS), проходившейся в рамках Convergence, адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету. Согласно американскому изданию, соответствующие учения Военно-воздушных сил (ВВС) США состоялись 3 сентября на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико. Таким образом Соединенные Штаты провели учения, имитирующие военный конфликт с Россией.