Прокуратура проверит особняк российского полицейского с золотыми туалетами

В Нижегородской области МВД и прокуратура начали проверки после появления в СМИ материалов об элитном особняке замначальника полиции города Кулебаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что также проверят соблюдение сотрудниками регионального управления МВД России антикоррупционного законодательства.

Поводом для разбирательства послужили сообщения, что местные жители нашли у полицейского особняк стоимостью около 60 миллионов рублей без учета внутреннего убранства. Коттедж россияне обнаружили, когда провели съемку с дрона.

Уточнялось, что дом с навесом, баней, прудом и собственным лесом принадлежит замначальника полиции по городу Кулебаки Алексею Волкову. По словам строителей, которые занимались отделкой особняка, внутри есть «все, вплоть до золотых туалетов».