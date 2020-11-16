Рыба прошлась на плавниках по дну океана и попала на видео

Дайвер вблизи острова Роатан на Гондурасе снял на видео рыбу, которая использовала плавники вместо ног, чтобы ходить по дну океана. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Микки Чартерис (Mickey Charteris), который много лет занимается подводной видеосъемкой в этом регионе, опубликовал запись с короткорылым морским нетопырем.

Мужчина заявил, что это самое странное морское существо, которое он когда-либо видел. Рыба с рогом на голове и красными губами прошлась по дну океана при помощи плавников.

«Она медленно ходит в поисках добычи — крабов и мелкой рыбы, но может и плавать при помощи хвоста, если напугать ее. Она похожа на комок коричневой губки, который сцепился с единорогом», — рассказал Чартерис.

Дайверы редко имеют возможность встретить нетопырей, так как эти рыбы обитают в илистых каналах и на песчаных отмелях, где плохая видимость. «Вам может повезти встретить их на рифах раз в несколько лет, если вы ныряете каждый день. Они очень редко попадаются на глаза», — пояснил оператор.

В отличие от большинства других рыб, короткорылые нетопыри не имеют плавательного пузыря, который позволяет рыбам держаться на нужной глубине. Они обитают на Карибах, и это одна из немногих рыб, которые умеют ходить.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда выловил из моря рыбу с головой, похожей на грустное человеческое лицо, и решил, что она забрала у него удачу. Ученые не смогли точно определить, к какому семейству она относится.