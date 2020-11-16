Певец Лев Лещенко попал в трудное материальное положение. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Артист отметил, что многие представители российской эстрады столкнулись с такой же проблемой. Популярные певцы без денежных накоплений испытывают нужду.

Лещенко заявил, что и сам обращался за материальной помощью к друзьям. Артист рассказал, что многие звезды пребывают в нищете. «Я не говорю о наших 20-30 звездах — да, они накопили какие-то деньги, но остальные-то люди бедствуют», — отметил певец.

«Семь или восемь месяцев нет концертов, нет средств к существованию, у людей на хлеб нет», — рассказал Лещенко. По словам артиста, многие звезды за время карантина вынуждены содержать коллективы.

При этом певец заявил, что никто не отменил налоговую нагрузку на представителей эстрады. «Притом мы платим налоги, никто же их не отменяет. Эти же бедные артисты платят транспортный налог, налог на недвижимость, если кто-то купил, не дай бог, какую-то хибару», — заявил Лещенко.

Ранее Лещенко высказался по поводу нецезурной брани на сцене. По его мнению, используя мат, его коллеги пытаются эпатировать публику.