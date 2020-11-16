Пятой женой 48-летнего филиппинца стала 13-летняя девочка

Девочку с Филиппин в возрасте 13 лет выдали замуж за 48-летнего мужчину. Она стала его пятой женой и будет жить в его семье с детьми своего возраста, пишет The Daily Mail со ссылкой на местные источники.

Свадьба прошла по обычаям местных мусульман, на ней присутствовали родственники с обеих сторон. Фермер Абдулрзак Ампатуан, новоиспеченный муж девочки, заявил, что он рад новой жене, которая будет заботиться о его детях от старших жен. Он подчеркнул, что не планирует заводить с ней детей, пока девочке исполнится 20 лет.

Мужчина построил для жены небольшой дом, где будет «проводить с ней время», и пообещал платить за ее обучение в школе.

По законам мусульманского региона Минданао, где живут новобрачные, мальчики могут сочетаться браком по достижении 15 лет, а девочки — как только войдут в биологический переходный возраст. Филиппины — вторая в мире страна по числу несовершеннолетних невест, их насчитывается более 726 тысяч. 15 процентов всех девочек в стране оказываются замужем до того, как им исполняется 18 лет. Их положение отягощается тем, что разводы в стране запрещены законом.