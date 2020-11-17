Беременную Эмили Ратаковски и ее мужа обругали в сети за внешний вид

Беременная американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски попала в объектив папарацци в коротком топе и подверглась критике в сети. Фотографии появились в Instagram-аккаунте новостного портала Just Jared.

На размещенных в сети кадрах 29-летняя манекенщица запечатлена в кроп-топе черного цвета, рыже-коричневых спортивных штанах собственного бренда Inamorata Woman на низкой посадке и белых кроссовках. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и несколько подвесок. Ратаковски прошлась по улицам Лос-Анджелеса вместе с супругом Себастьяном Беар-Макклардом, который был одет в белую футболку и разноцветные штаны.

Пользователи сети обругали внешний вид супермодели и ее мужа. «Она всегда одета только наполовину», «Я устала от того, что она везде показывает свой живот», «Ее муж тоже выглядит беременным», «Будто бы она единственная беременная женщина в мире. Это отстой», «Они не надели маски для лица», — высказывались они.

Ранее в ноябре фото беременной Эмили Ратаковски в прозрачном топе смутило фанатов из-за ее позы. На нем знаменитость представляет бикини модели Neptune из новой коллекции своей марки, а также комплект пляжной одежды. Ее запечатлели в студии на фоне фотографии тропического побережья.