Опрос показал высокое доверие в мире к РФ как к создателю вакцины от Covid-19

Готовность вакцинироваться от коронавируса среди жителей разных стран выразили 73 процента опрошенных. Каждые четыре из пяти респондентов осведомлены о российской вакцине Sputnik V. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд РФ) по итогам опроса об отношении к вакцинации и предпочтениях при выборе вакцины, проведенного в 11 странах мира среди более чем 12 тысяч респондентов. Результаты исследования, проведенного ведущей британской компанией YouGov в области исследования рынков и анализа данных, представлены в твиттер-аккаунте вакцины Sputnik V.

Увеличение доли участников опроса, которые хотели бы вакцинироваться, среди тех, кто осведомлен о российской вакцине, показывает высокое доверие к России как мировому производителю вакцин. Исследование показало, что платформа аденовирусных векторов человека в основе вакцины Sputnik V вызывает доверие почти в девять раз больше, чем платформы на базе нечеловеческих аденовирусов.

Опрос показал, что подавляющее большинство участников исследования положительно относятся к вакцинации от коронавируса (73 процента опрошенных). Среди осведомленных о российской вакцине процент готовых вакцинироваться еще выше — более 80 процентов опрошенных.

Кроме того, 9 из 10 опрошенных, определившихся в выборе вакцины, предпочитают вакцину на базе аденовируса человека (платформа Sputnik V) другим платформам, основанным на нечеловеческих аденовирусах. Высокое доверие к вакцине на базе аденовируса человека зафиксировано во всех странах, где проводился опрос.

Почти половина участников опроса (44 процента) осведомлена о российской вакцине Sputnik V, при этом наибольшую осведомленность проявили жители Мексики, Индии, Бразилии, Вьетнама и Филиппин (55-60 процентов опрошенных).

Также опрос показал, что Россия занимает первое место с 21 процентом голосов, опережая США (15 процентов) и Китай (13 процентов), среди стран-производителей вакцин, указанных респондентами в первую очередь в качестве вызывающих наибольшее доверие.

Наибольший показатель доверия к России зафиксирован в Мексике, Вьетнаме, Филиппинах, Бразилии, КСА и ОАЭ.

«Российская научная школа в области микробиологии, иммунологии и разработки вакцин и препаратов пользуется большим авторитетом в мире, что подтверждает проведенный опрос: Россия, как производитель вакцин, чаще других стран упоминалась как вызывающая наибольшее доверие. Опрос охватил 11 стран в самых разных регионах мира, включая представителей разных национальностей и культур. Важно, что его итоги демонстрируют, что большинство опрошенных готовы вакцинироваться против коронавирусной инфекции, — говорит генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. — Итоги опроса подчеркивают, что жители крупнейших стран мира позитивно относятся к российской вакцине, осведомлены о ее технологической платформе и преимуществах. Участники опроса, осведомленные о вакцине "Спутник V", выражали большую готовность к вакцинированию вследствие понимания надежности, безопасности и эффективности российской разработки. Платформа в основе «Спутник V» доказала свою безопасность и эффективность на протяжении десятилетий научных исследований и клинических испытаний. РФПИ совместно с НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи продолжит активную работу над тем, чтобы сделать вакцину "Спутник V" доступной для всего мира после того, как будут удовлетворены потребности нашей страны».

Опрос был проведен в период с 9 по 19 октября. В нем приняли участие жители Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Малайзии, Мексики, Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Филиппин.

В указанных странах проживает более 2,5 миллиарда человек, или свыше 30 процентов населения Земли. Опрос стал одним из самых масштабных по данной теме и первым глобальным исследованием с участием стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Опрос проводился до объявления 92-процентной эффективности вакцины Sputnik V в ходе первых промежуточных результатов анализа данных.