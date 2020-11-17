Назван способ для США проникнуть в «китайский» торговый союз

Созданный 15 странами Азиатско-Тихоокеанского региона торговый союз, Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), стал вызовом для США, и им придется как-то реагировать. Об этом в интервью CNBC заявил управляющий директор банка HSBC и соруководитель отдела азиатских экономических исследований Фредерик Нойман.

В качестве наиболее вероятного способа ответа на объединение, главным бенефициаром которого станет Китай, эксперт назвал заключение двухсторонних торговых сделок с членами ВРЭП.

Таким образом США смогут проникнуть в крупнейшее в мире торговое соглашение. По его мнению Ноймана, с каждой страной сделка вряд ли возможна, но с рядом из них договоры позволят «сохранить некоторые двери открытыми».

В объединение входят десять членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. В настоящее время продолжается ратификация соглашения странами-участницами.

Союз станет крупнейшим торговым объединением в мире. Он займет порядка 30 процентов мировой экономики и охватит 30 процентов мирового населения (2,2 миллиарда человек). Китай, как главный производитель, сможет укрепить свои позиции, получив преференции на рынке такого масштаба.

Союз стал альтернативой Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), которое продвигал Барак Обама во время своего президентства и от которого отказался действующий глава государства Дональд Трамп. Избранный президент Джон Байден заявил, что у него есть подробный план действий по ВРЭП, но обнародовать его он пообещал только в январе.